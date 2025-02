Si è svolto ieri ad Agrigento il IV congresso della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, quest’anno intitolato “Insieme diamo voce al futuro – Per le persone, con coraggio e responsabilità”. Presenti tra gli altri, oltre ai delegati e numerosi amministratori, dirigenti e i manager delle aziende sanitarie provinciali di Agrigento ed Enna, la segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Carmela Petralia , il segretario regionale della Cisl Fp Marco Corrao e il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi, cui sono state affidate le conclusioni della mattinata. Le votazioni hanno portato al rinnovo del consiglio generale e alla riconferma del segretario generale uscente Salvatore Parello e del componente della segreteria Maurizio Sturnio (segretario territoriale di Enna), cui si aggiunge Giusy Dell’Utri (segretario territoriale di Caltanissetta).

Grande soddisfazione ha espresso Parello anche per la riconferma di parte della segreteria uscente. “Sono stati quattro anni impegnativi – dice – durante i quali abbiamo lavorato duramente ma abbiamo raggiunto importanti risultati. Il sindacato è cresciuto del 17% in termini di rappresentanza, e questo grazie al lavoro continuo e costante di presidio del territorio e di risposta ai bisogni dei cittadini, svolto da tutti i dirigenti della nostra organizzazione sindacale. Tanti i risultati che mi sento di citare, dalla stabilizzazione dei lavoratori part-time nei Comuni alla trattativa per la trasformazione dei contratti nelle camere di commercio, passando per la stabilizzazione del personale nelle Asp. E poi ancora, l’impegno profuso nel settore della sanità privata e quello a garanzia del personale delle funzioni centrali. Ora – conclude Parello – abbiamo dinnanzi a noi la sfida del rinnovo della Rsu, ma siamo sicuri che con questa squadra faremo un ottimo risultato”.