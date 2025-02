Convegno medico-informativo sul tema “”L’ importanza della prevenzione in età pediatrica””, a Campobello di Licata, sabato 22 febbraio, alle ore 16,30, presso il Palazzo Bella, in via Umberto (accanto alla piazza centrale XX Settembre). E’ un’iniziativa della Fidapa, sezione di Campobello di Licata e Ravanusa.

Il programma. Indirizzo di saluti del presidente della Fidapa Maria Rita Bonetta e del Sindaco Vito Terrana. Interventi: Giovanni Savarino, pediatra, su “”Prevenzione per crescere. Educare alla salute””; Ilaria La Rocca, odontoiatra, si soffermerà su “”Come salvaguardare la salute dei denti in età evolutiva””; dott.ssa Oriana Siragusa illustrerà il tema “”Il trattamento ortesico nelle alterazioni posturali dei bambini””. Modererà Maria Rita Bonetta.

Giovanni Blanda