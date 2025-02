Due canicattinesi di 38 anni e di 44 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti. I due, fermati dai militari lungo la strada statale 640, sono stati sorpresi con alcuni dosi di eroina e cocaina. La perquisizione è stata estesa anche nelle abitazioni dei due soggetti dove sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Dopo l’udienza di convalida d’arresto per i due si sono aperte le porte del carcere Petrusa.