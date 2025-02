Si svolgerà sabato 1° marzo c.a. con inizio alle ore 10.00, presso la sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento l’incontro sul tema “Costruzioni e gestione immobiliare per le imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti.

Il programma si articola secondo questa successione:

ORE 10 : 00 – Saluti Istituzionali:

Giuseppe Termine Commissario Straordinario della CCIAA di Agrigento

Gianfranco Latino Segretario Generale della CCIAA di Agrigento

Achille Furioso Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento

Tommaso Di Matteo Direttore SPRINT Sicilia

Riccardo Cacicia Direttore ProGest Azienda Speciale della CCIAA di Agrigento

Interventi:

Roberta DE Santis Direttore Generale della Camera di Commercio Italo Emirati Arabi Uniti, in collegamento video- streaming da Dubai (EAU)

Salvatore Inguanta (Ingegnere, connector certificato dalla Camera di Commercio Italo Emirati Arabi Uniti) “Presentazione delle opportunità economico commerciali negli Emirati Arabi Uniti ”

Presentazione del Bando PID-NEXT scadenza 29 maggio 2025 – “Analisi personalizzata della maturità digitale – Fabio Cimino Digital Specialist dell’Ufficio PID – Punto Impresa Digitale

Consegna e consulenza per la compilazione dei moduli per la profilazione lavori presso gli emirati Arabi

Modera: Salvatore Pezzino

“Nella sua attività di supporto alle imprese italiane all’estero, il sistema camerale – afferma il Commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – promuove iniziative volte a fare conoscere le opportunità che si possono cogliere in realtà come gli Emirati Arabi Uniti che si confermano partner economico strategico per l’Italia e primo mercato di destinazione dell’export italiano nell’area Medio Oriente Nord Africa. L’interscambio commerciale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nei primi undici mesi del 2024 – aggiunge Giuseppe Termine – ha raggiunto il valore di 9 miliardi di euro, con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questa direzione si muove il Governo con un’azione sinergica che coinvolge tutti gli attori del Sistema Paese per fare compiere un ulteriore salto di qualità al partenariato economico con gli Emirati Arabi Uniti, favorendo nuove opportunità di affari per il nostro sistema produttivo mediante la firma di numerosi accordi commerciali”. “Nello stesso tempo – sottolinea il Segretario Generale dell’Ente Gianfranco Latino – promuoviamo il Bando PID-NEXT rivolto alle micro, piccole e medie imprese che consente di avviare un processo d’innovazione accedendo a un percorso gratuito di valutazione e orientamento digitale per far crescere la loro attività. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PNRR ed è sostenuta da fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU. Il progetto PID-NEXT, promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec, viene realizzato dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio”.