Una giornata storica per la Croce Rossa Italiana Comitato di Lampedusa e Linosa: con una cerimonia ufficiale, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, è stata inaugurata la nuova sede del Comitato sita in via Cameroni. Un traguardo importante, che segna un passo decisivo per il rafforzamento della presenza della CRI sul territorio e per l’implementazione delle attività di assistenza alla comunità locale.

L’assegnazione dei locali, concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Lampedusa e Linosa, rappresenta un atto di grande collaborazione tra le istituzioni e la Croce Rossa Italiana. “Questo luogo non è solo un edificio, ma un simbolo della dedizione, del servizio e della solidarietà che da sempre caratterizzano la nostra comunità“, ha dichiarato Marianna Rinaudo, Presidente del Comitato di Lampedusa e Linosa.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente Regionale CRI Sicilia, Stefano Principato, e il Vicepresidente Nazionale e Rappresentante dei GiovaniCRI, Edoardo Italia. La loro presenza ha sottolineato il valore strategico di questa nuova sede, che permetterà ai volontari di operare in condizioni migliori, di organizzare percorsi di formazione e di accogliere i cittadini in un ambiente adeguato.

Presente anche il Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo.

Dal 2017, anno della formazione dei primi volontari della Croce Rossa sull’isola, il Comitato ha percorso una strada fatta di impegno e crescita. Oggi conta 52 volontari attivi, che nel 2023 hanno totalizzato oltre 700 ore di volontariato in ambiti fondamentali come l’assistenza sanitaria, il supporto agli sbarchi migranti e la sensibilizzazione della popolazione.

“Tutto questo è stato possibile grazie all’incessante supporto del Presidente Regionale Sicilia della Croce Rossa Italiana, Stefano Principato“, ha sottolineato la Presidente Rinaudo. “La sua vicinanza e quella di tutto lo staff regionale sono per noi un elemento fondamentale, che ci aiuta quotidianamente a seguire la strada del progresso. Stefano è una guida instancabile, sempre pronto ad ascoltarci, a sostenerci e a indicarci la viamigliore per crescere e migliorare il nostro operato. Grazie a lui, oggi celebriamo questo straordinario traguardo con rinnovata energia e determinazione“.

La nuova sede è stata inoltre arredata grazie alla generosità del Comitato Nazionale CRI, che ha reso possibile la fornitura di tutto il mobilio necessario per rendere gli spazi funzionali e accoglienti. Un ringraziamento speciale va anche ai volontari che hanno lavorato instancabilmente per allestire la sede: la loro dedizione è stata determinante per realizzare questo importante obiettivo.

Guardando al futuro, il 2025 sarà un anno di crescita per il Comitato: sono già stati attivati quattro corsi di formazione – di cui uno aperto alla popolazione – e nei prossimi mesi verrà avviato il Servizio Civile Universale, che offrirà nuove opportunità di impegno e formazione ai giovani del territorio.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione della nuova sede e il tradizionale taglio del nastro, un gesto simbolico che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la Croce Rossa Italiana di Lampedusa e Linosa.