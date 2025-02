Gentile Direttore,

a seguito di numerose segnalazioni da parte degli utenti che lamentano difficoltà nell’accesso all’Ospedale San Giovanni di Dio la nostra Organizzazione ha monitorato l’afflusso delle macchine, con particolare attenzione alla fascia mattutina, e durante le ore delle visite, registrando una situazione a dir poco insopportabile. I disagi causati dalla mancanza di parcheggi presso l’ospedale di Agrigento sono un problema ricorrente. La carenza di parcheggi genera lunghe attese e stress per pazienti e familiari, che si trovano costretti a parcheggiare lontano dall’ospedale, creando ulteriori difficoltà, specialmente per chi ha problemi di mobilità. Costringendo gli stessi a recarsi in ospedale con due accompagnatori. Uno che guida la macchina e l’altro che lo accompagna dentro l’ospedale. In passato, diverse segnalazioni sono state fatte dalle organizzazioni sindacali, come la CGIL, e da cittadini preoccupati per la situazione, chiedendo alle autorità locali e alla direzione dell’ospedale di intervenire per migliorare la situazione. Pertanto, la soluzione non è più trascurabile né rinviabile. Non meno problematica è la situazione dei dipendenti che non trovando parcheggio vagano in cerca di fortuna perdendo tempo prezioso. Si segnala altresì che la lunga passarella con scala mobile coperta da anni rimasta incompleta darebbe una civile risposta ai tanti malati costretti ad una lunga camminata, spesso in carrozzina e sotto la pioggia di conseguenza si chiede di sapere le ragioni di un cantiere bloccato da anni e cosa stia facendo l’Azienda per arrivare alla soluzione. Certi, che affronterà con tempestività la problematica esposta trovando una soluzione, in attesa di gradita risposta con l’occasione si saluta cordialmente.

Agrigento 19/02/2025

Il Segretario generale Alfonso Buscemi