L’imprenditore canicattinese Aldo Corbo, conosciuto come il fondatore dei centri dentali CORBO in Italia, si mette ancora una volta a disposizione degli ospedali, come ha già fatto in passato. Già durante la pandemia, ha donato all’ospedale di Canicattì, sua città di residenza, monitor multiparametrici, una centrale operativa e un defibrillatore, poi messo a disposizione nei centri vaccinali. Successivamente, è stato chiamato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha donato un altro monitor multiparametrico al reparto di radiologia.

Recentemente, su segnalazione di Alessandro La Marca, dipendente dell’ASP di Caltanissetta, Aldo Corbo ha scelto di effettuare un’ulteriore donazione a favore della U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’ASP di Caltanissetta, fornendo un nuovo monitor multiparametrico.

Alla donazione erano presenti:

• Il Direttore Generale

Dott. S.L. Ficarra

• Il Direttore del Presidio P.O. Sant’Elia

Dr. B. Trobia

• Il Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale

Dr. Marletta

• Il dipendente e fautore della donazione

Alessandro La Marca

• L’imprenditore e donatore del monitor multiparametrico

Aldo Corbo

“Dare una mano in caso di necessità non è mai stato un problema. Mi sono sempre messo a disposizione ogniqualvolta sono stato chiamato e continuerò a farlo per il bene di tanti cittadini che hanno bisogno di cure, con la speranza che altri imprenditori comprendano l’importanza dei piccoli gesti per la comunità, che possono portare solo grandi soddisfazioni” – dichiara Aldo Corbo.