Il 26 febbraio 2025, presso l’Istituto Comprensivo “M.Rapisardi” di Canicattì, si è svolto un incontro di sensibilizzazione riguardante il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli in rete.

L’evento, organizzato dal Kiwanis Club Parnaso, presieduto dall’Avv. Santo Scaglione, ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, rappresentata dalla vice dirigente del Commissariato di Canicattì, Dott.ssa Maria Pontillo.

L’incontro, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado del Plesso “L. Pirandello”, è stato aperto dal saluto della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Caterina Amato. Successivamente, la Prof.ssa Patrizia Failla, responsabile scolastica per il bullismo, ha coordinato i lavori.

La Lgt Gov. della Div. 6 Sicilia, Rosalba Fiduccia, ha parlato del Kiwanis, presentandone la missione a favore dei bambini e il suo impegno su temi come salute, istruzione, ambiente e difesa dei diritti. Ha approfondito anche il tema del bullismo, sottolineando le numerose iniziative di prevenzione e contrasto realizzate da anni dal Kiwanis Distretto Italia San Marino nelle scuole di tutta Italia.

La Dott.ssa Maria Pontillo ha poi illustrato in modo dettagliato le problematiche legate al bullismo e cyberbullismo, utilizzando filmati significativi per sensibilizzare ulteriormente gli studenti. Ha invitato i ragazzi a segnalare comportamenti sospetti a genitori e docenti, suggerendo anche l’uso della piattaforma You Pol per denunciare episodi di bullismo. Ha fornito altresì numerosi consigli per navigare in sicurezza sulla rete e proteggersi dai pericoli online come non fornire informazioni personali, non condividere troppi dettagli sulla propria vita, non condividere la propria posizione.

Gli studenti hanno partecipato con interesse, ponendo molte domande a cui i relatori hanno risposto in modo esaustivo. L’incontro si è concluso con un intervento della Dirigente Scolastica, che ha espresso un sentito ringraziamento al Kiwanis e alla Polizia di Stato per l’importanza e la rilevanza dei temi trattati, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa.