Ai ‘’nastri di partenza’’, stasera (sabato 1 Marzo), a Ravanusa, la manifestazione “”Il carnevale Storico ravanusano””, promosso dal Comune- Pubblica Amministrazione. “”La musica è donna”” è lo slogan di quest’anno della kermesse. Dalle ore 19, ufficialmente si “”aprono le danze””. Tuttavia, si inizia in mattinata per le scuole col “”Carnevale di Bambini””, in Piazza 1 Maggio: animazione di gonfiabili e giostre, a cura dell’Associazione Joy Jump. Prima dell’apertura ufficiale dell’happening, alle ore 18, “”Joculares””, spettacolo di giocoliere e clowleria di strada, in Corso della Repubblica e in Piazza Crispi. Quindi, l’inaugurazione della “Sagra della raviola e del totomè””, nel corso principale e in Piazza Crispi. In serata, dopo l’inaugurazione della manifestazione con i saluti del Sindaco salvatore Pitrola, spettacolo comico di Stefano Piazza, in Piazza Crispi. La manifestazione carnescialesca proseguirà sino a martedì.

Giovanni Blanda