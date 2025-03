La Regione Siciliana stanzierà circa 500 mila euro per un intervento in somma urgenza destinato alla messa in sicurezza dell’attracco di “Cala Cimitero” a Ustica, gravemente danneggiato dal maltempo e per il quale la Capitaneria di porto di Palermo ha emesso un’ordinanza di parziale interdizione.

La decisione è stata presa nel corso di un incontro che si è svolto a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina, e il dirigente generale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio.

Alla riunione era presente anche l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che aveva sollecitato l’intervento del governo regionale.

L’attracco di “Cala Cimitero” rappresenta un’infrastruttura fondamentale per l’isola, in quanto sostanzialmente unico punto di approdo per il trasporto di merci, carburante e rifiuti. Il recente deterioramento della struttura ha generato gravi disagi alla popolazione, compromettendo l’approvvigionamento di beni di prima necessità e la gestione dei rifiuti solidi urbani.

“Il governo regionale – sottolinea il presidente Schifani – conferma il proprio impegno per garantire i servizi essenziali alla comunità locale. I lavori, che saranno avviati al più presto e conclusi in modo da salvare la stagione estiva in cui il traffico diventa più intenso, si aggiungono ad altre opere che partiranno prossimamente come la manutenzione straordinaria del pontile Taormina nel porto di Cala Santa Maria, la cui aggiudicazione è avvenuta di recente per un valore di 1,2 milioni di euro. Finanziata anche la progettazione della riqualificazione di tutto l’attracco “Cala Cimitero”, un intervento complessivo da circa 8 milioni di euro”.