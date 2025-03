Firmata dal sindaco Gianfilippo Bancheri la Determinazione sindacale che istituisce ufficialmente l’Elenco Comunale per il contrasto al randagismo e formalizza la costituzione della Consulta Comunale del volontariato animalista. Dopo l’istituzione dell’Ufficio “Lotta al randagismo e difesa degli animali” e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del “Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali”, a seguito dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate alla costituzione dell’Elenco comunale dei cittadini volontari e alla candidatura alla nomina di membro della Consulta comunale, stamane, in presenza dell’assessore al ramo Daniela Gallo, il sindaco Bancheri ha messo a punto l’atto consequenziale che permette di avviare la fattiva collaborazione dell’ente con i cittadini che hanno espresso la disponibilità ad esercitare attività di volontariato al fine di tutelare la cura e il benessere degli animali sul territorio del Comune di Delia e portare avanti tutte le iniziative di interesse pubblico finalizzate al contrasto del randagismo.

“La collaborazione con i nostri concittadini avverrà su più fronti e con vari obiettivi – ha affermato l’Assessore Daniela Gallo – Essi saranno coinvolti nella cura del prelievo dei cani vaganti sul territorio per finalizzarne la sterilizzazione, nei controlli dei cani padronali, negli interventi necessari a rimuovere situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, nelle operazioni di affidamento temporaneo dei cani destinati all’adozione e nell’incentivazione dell’adozione stessa, nonché nelle attività di sensibilizzazione. Siamo pronti ad intraprendere questo percorso di fattiva cooperazione, che vede protagonisti anche l’Asp veterinaria e gli uffici”.

I cittadini volontari saranno a breve coinvolti in incontri propedeutici alle attività previste dall’amministrazione. Si tratta di: Di Noto Giuseppina, Galiano Calogero, Giardina Giuseppa, Giuliana Maria Concetta, Gulizia Angelo e Marchese Vincenzo, nominati membri della Consulta Comunale del volontariato animalista.

Ai succitati cittadini, iscritti all’Elenco comunale per il contrasto al randagismo, si aggiungono: Augello Giuseppina, Corsino Maria, Di Pasquale Manuel, Gallo Calogero, Giordano Diego, Giordano Eliana Maria, Mancuso Giovanna.

“E’ ferma la volontà di questa Amministrazione – ha detto il Sindaco Bancheri – nel perseguire le attività preposte a contrastare il complesso fenomeno del randagismo e salvaguardare il benessere degli animali e indirettamente di tutta la nostra comunità. Sono certo che la definizione del profilo dei volontari animalisti garantirà importanti risultati e dei grandi passi in avanti su questo fronte”.