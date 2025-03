Calorosa accoglienza, lo scorso 28 febbraio, per il concerto “Intersezioni spazio-temporali”

,

realizzato nell’ambito della stagione “Intersezioni” di Catania, coordinata dal celebre

violoncellista e compositore Giovanni Sollima.

Il concerto ha avuto per protagonisti il Trio Parmigianino (Crtomir Siskovic,violino –

Alessandro Barilli, viola – Enrico Contini, violoncello) e Carmelo Mantione in duplice veste di

compositore e pianista.

I tre musicisti del Trio Parmigianino sono dei concertisti di altissimo livello ed hanno al loro

attivo una carriera internazionale avendo collaborato con orchestre importantissime (come

solisti, prime parti ecc.).

Il Trio ha eseguito in prima assoluta un brano dedicatogli nel 2021, in piena crisi Covid-19,

da Carmelo Mantione (Trio d’archi) ed alcune rare pagine del Novecento musicale: una

complessa e interessante Passacaglia e fuga di H. Krasa ed un piacevole, e musicalmente

più tradizionale, Intermezzo di L. Sinigallia, entrambi autori ebrei perseguitati dai regimi

nazista e fascista. Infine il trio, insieme al pianista, ha eseguito il Klavierquartett op. 67 di J.

Turina, un brano appassionante in tre movimenti, che unisce interessanti esplorazioni

armoniche alla valorizzazione del patrimonio della musica popolare ispanica.

La compagine musicale ha poi regalato al pubblico, come bis, l’esecuzione di un inno

popolare palestinese, in trascrizione cameristica, contro ogni forma di violenza e in ricordo

delle tante vittime civili della recente guerra.

Il concerto è stato presentato in anteprima, il 26 febbraio, presso il Teatro Sociale di

Canicattì, organizzato dall’Associazione Musicale G. Lo Nigro con il patrocinio gratuito del

Comune che ha accolto l’evento presso il proprio teatro e con il sostegno delle ditte Energia

Italia e L’edilizia, di Canicattì.

In entrambe le esibizioni si è registrato il gradimento e l’attenta fruizione da parte del

numeroso pubblico presente in sala.