A Monreale nasce un centro di informazione e accoglienza turistica, ricreativo e culturale nei locali annessi alla chiesa dei santi Vito e Francesco retta da don Andrea Palmeri. La realizzazione è stata finanziata dal Gal Terre Normanne nell’ambito degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022 (sottomisura 7.5) del Dipartimento regionale Agricoltura.

Al centro si accede dalla Salita San Francesco, traversa di via Antonio Veneziano. Uno spazio al piano terra allestito a info-point turistico è destinato alla promozione del patrimonio culturale, naturalistico e artistico del comprensorio di Monreale. Nel salone adiacente si svolgeranno invece attività ricreative e culturali come mostre e conferenze. Un altro salone al primo piano è allestito a spazio di ristoro per l’accoglienza di turisti e pellegrini con piccoli elettrodomestici per la preparazione di pasti veloci.

“Il progetto – spiega il direttore tecnico del Gal, Francesco Rossi – si inquadra in un’ottica di strategia di rete che insieme con la parrocchia dei SS. Vito e Francesco coinvolge l’associazione Madonna dell’Orto, sempre a Monreale, la parrocchia di Santa Cristina Gela, la fondazione San Demetrio di Piana degli Albanesi, la parrocchia SS. Redentore di San Giuseppe Jato e l’associazione cardinale Scipione Borghese di Altofonte. Il nostro obiettivo – conclude Rossi – è quello di promuovere lo sviluppo delle aree rurali delle Terre Normanne sotto l’aspetto turistico, culturale e sociale per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.