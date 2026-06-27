Gli agenti della V sezione della squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di 4 palermitani, di 34, 48, 52 e 61 anni. Per i primi due è stato disposto il carcere, per il terzo i domiciliari e, nei confronti dell’ultimo, l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 34enne dovrà rispondere di incendio, estorsione e ricettazione, il 48enne di incendio, il 52enne di ricettazione e il 61enne di incendio.

Le indagini sono partite dopo il rogo doloso appiccato alla Farmacia Alcolica in via Alloro, il 19 agosto 2024. Determinanti sono stati i sistemi di videosorveglianza. E’ stato mappato il percorso compiuto, la notte dell’attentato, dalla vettura con a bordo gli autori immortalati nei video, e sono stati intercettati i dialoghi dei presunti responsabili. Il “mandante” e istigatore del danneggiamento sarebbe il 61enne, ex socio dell’attività commerciale che aveva avuto tensioni con il titolare. Gli esecutori materiali sarebbero stati il 34enne e il 48enne.