La Omnia Società Cooperativa Sociale di Sommatino ha deciso di avviare il nuovo progetto di supporto alle donne vittime di violenza con l’apertura dello “Sportello 1522”, simbolicamente in occasione della Festa della Donna. La Cooperativa offrirà supporto immediato e consulenza gratuita, sia di natura psicologica che legale, alle donne che ne faranno richiesta.

“Abbiamo scelto di avviare il progetto scegliendo simbolicamente questa data – trasmette il rappresentante legale della Omnia, Ugo Capostagno – perché l’8 Marzo sono sempre tante le iniziative che vedono protagonista la figura della Donna, si festeggia e si celebra la Donna, ma non dobbiamo mai dimenticarci delle notizie dei numerosi femminicidi e della violenza di genere che durante tutto l’anno occupano la cronaca dei quotidiani. Questo è un fenomeno che deve essere al più presto superato; anche la nostra Cooperativa ha deciso di intervenire nel suo piccolo per affrontare questo fenomeno quotidiano, offrendo supporto gratuito sia sul territorio della provincia di Caltanissetta che in tutti i paesi limitrofi, affiancando così un supporto fisico ed immediato al numero verde 1522, Numero Antiviolenza e Antistalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Chiunque si trovasse in situazione di difficoltà, che sia violenza psicologica o fisica, che sia vittima di stalking o persecuzione, o qualunque altra difficoltà, può rivolgersi alla nostra Cooperativa per un aiuto immediato e gratuito, consulenza psicologica e, qualora necessaria, anche supporto legale”.

La Cooperativa Omnia comunica infatti che lo sportello sarà fisicamente aperto presso la sede legale della società in Corso Umberto I, 270 a Sommatino ma, vista la delicata natura del fenomeno, potrà sempre essere raggiungibile via mail all’indirizzo cooperativaomniasommatino@gmail.com o telefonicamente al numero aziendale 3792413129.