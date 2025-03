Si svolgerà Venerdì 14 Marzo, alle ore 16.30, all’Hotel Akrabello di Villaggio Mosè (Agrigento), la Manifestazione organizzata dall’Onorevole Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Assemblea Regionale Siciliana, dedicata alle donne impegnate in prima linea nel lavoro, nel sociale e nel mondo dell’associazionismo. All’evento, denominato “Donne in prima linea – Impegno e Partecipazione” parteciperanno importanti figure di grande spessore che si sono contraddistinte ognuna nel proprio settore.

“Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione di Venerdì – trasmette l’On. Marchetta – Un invito particolare a tutte le donne, abbiamo festeggiato sabato la giornata internazionale della donna ed ho voluto dedicare questa manifestazione a tutte quelle donne che ogni giorno si spendono per raggiungere i propri obiettivi, dal contesto familiare a quello sociale e lavorativo. Ci saranno interventi particolarmente interessanti, con la partecipazione di donne che hanno raggiunto importanti traguardi nel proprio ambito lavorativo e non solo. Sarà anche occasione per un gradito saluto e per ascoltare le esperienze di quelle donne che ogni giorno sono impegnate a realizzare qualcosa di importante per tutti noi”.