Due nuovi corsi di laurea, uno in “Lingue e traduzione per i servizi culturali e del territorio, e l’altro in “tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”; tra i progetti di prossima realizzazione l’apertura del polo universitario penitenziario presso il carcere di Agrigento e l’avvio di una collaborazione con l’Asp di Agrigento che metterà a disposizioni nuovi locali per i studenti del corso di infermieristica.

Queste le novità annunciate dal rettore dell’Università degli studi di Palermo Massimo Midiri durante una conferenza che si è svolta questa mattina a Villa Genuardi alla presenza del presidente del polo universitario Gianfranco Tuzzolino e da Antonio Sorce dirigente dell’area tecnica dell’Ateneo.

“I numeri sono in crescita ad Agrigento, registriamo un incremento del 20% delle iscrizioni, numero che dimostrano che le azioni intraprese stanno invertendo la rotta di un passato segnato dalla fuga di tanti giovani verso il Nord. Oggi presentiamo una ricca offerta formativa, dal prossimo anno due nuovi corsi di laurea uno legato ai beni culturali e l’altro al turismo, un dottorato di ricerca e nuovi progetti con l’Asp di Agrigento e la struttura carceraria”, ha detto il rettore Midiri che ha annunciato l’apertura entro l’anno della nuova sede di Via Atenea. “Non sarà solo una sede che ospiterà corsi di studi ma ci saranno mostre, convegni, un vero e proprio polo culturale di primo livello”, ha concluso il rettore di Palermo.