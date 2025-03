Nella cornice della XXI Settimana di Azione contro il Razzismo (17-23 marzo 2025), prende vita il progetto “Digital Sport: Connessi Oltre le Frontiere”, un’iniziativa che coniuga innovazione digitale e sport per promuovere l’inclusione e abbattere le barriere culturali.

L’evento, promosso dall’A.S.D. Pro Sport Ravanusa A.P.S. in collaborazione con ACSI Comitato Regionale Sicilia e Cooperativa Estìa, si svolgerà dal 19 al 23 marzo 2025 a Naro. La finalità principale è contrastare le discriminazioni su base etnica e favorire il dialogo interculturale attraverso l’uso delle nuove tecnologie e lo sport.

Il progetto prevede un’articolazione in tre fasi:

Preparazione e networking (16-18 marzo): coinvolgimento di scuole, comunità migranti e associazioni giovanili

Digital Sport Challenge (19-22 marzo): cuore dell’iniziativa, con tornei di e-Sport tra squadre multietniche, in particolare FIFA 25, che avrà un ruolo centrale nel programma. Verranno inoltre organizzati workshop di digital storytelling sull’integrazione, una social media challenge con l’hashtag #OltreLeFrontiere e gare sportive tradizionali di Ping-pong e Calciobalilla.

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE GRATUITA, PER REGISTRARSI ANDARE SU digitalsport.bluserver.it

Evento conclusivo (23 marzo): il convegno finale si terrà presso il suggestivo Castello Chiaramontano di Naro, con un seminario con esperti di inclusione digitale, la premiazione dei partecipanti e una mostra multimediale che raccoglierà le storie di integrazione emerse durante l’evento.

Obiettivi e Impatto Sociale

L’obiettivo generale è promuovere l’integrazione tra giovani migranti e locali, abbattendo i pregiudizi attraverso l’esperienza condivisa del gioco e dello sport. Nello specifico, si prevede il coinvolgimento diretto di 100 giovani (50% migranti, 50% locali), la produzione di 10 storie multimediali di inclusione e la diffusione del messaggio a oltre 5000 persone tramite i social media. Inoltre, 20 operatori verranno formati su metodologie innovative di inclusione digitale.

Un’Innovazione al Servizio dell’Inclusione

Ciò che rende “Digital Sport: Connessi Oltre le Frontiere” un progetto unico è la sua capacità di unire sport e tecnologia in un approccio partecipativo e innovativo. Grazie all’uso di piattaforme digitali, social media e storytelling multimediale, i partecipanti non solo gareggeranno, ma racconteranno e condivideranno le proprie esperienze, diventando essi stessi ambasciatori di un nuovo modello di integrazione.

“L’idea è dimostrare che lo sport, anche quello virtuale, può essere un potente strumento di coesione sociale”, spiega Giancarlo La Greca, rappresentante dell’A.S.D. Pro Sport Ravanusa A.P.S. “Attraverso il digitale possiamo amplificare il messaggio di inclusione e raggiungere un pubblico ancora più ampio”.

L’appuntamento è quindi a Naro, dal 19 al 23 marzo.

Dal 19 al 21 Marzo presso la palestra comunale di via Matteotti per i tornei di eSport, Ping-pong e Calciobalilla.

Sabato 23 Marzo appuntamento a Piazza Padre Favara per dare inizio alla camminata di 6 km per le strade del Borgo di Naro “EQUALITY WALK” che promette di essere una tappa fondamentale nella lotta alle discriminazioni.

Domenica 23 Marzo si concluderà l’evento al Castello Chiaramontano dove si tireranno le somme di un’iniziativa che punta a un futuro più inclusivo e connesso.