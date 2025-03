Raccolta di sangue, a Campobello di Licata, promossa dall’Avis – Associazione volontari italiani del sangue, domenica 16 marzo, con inizio alle ore 8. Le donazioni si terranno presso la sede dell’ Avis, in via Nicotera, nei pressi della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe. In precedenza sono state raccolte 15 sacche di sangue, eseguiti 4 controlli sanitari e guadagnate quattro pre-donazioni (idoneità a donare sangue).

Giovanni Blanda