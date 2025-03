Circa 500 articoli di carnevale non sicuri destinati ai bambini sono stati sequestrati nell’Ennese dalla Guardia di finanza.

Si tratta, in particolare, di mascherine, pupazzi, giocattoli e accessori vari, posti in vendita in un esercizio commerciale ma privi, in molti casi, del previsto marchio europeo ‘CE’, che garantisce al consumatore la conformità della merce agli standard di sicurezza e ai requisiti previsti dall’Ue in materia di salute e tutela dell’ambiente, e delle indicazioni, in lingua italiana, inerenti all’eventuale presenza di materiali pericolosi.

La merce è stata sequestrata, mentre la rappresentante legale della ditta è stata segnalata alla Camera di commercio di Enna. Scattata anche una sanzione amministrativa di 3.000 euro.