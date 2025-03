Nasce un protocollo d’intesa fra Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e INAIL per attivare un canale di gestione digitale per la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all’attribuzione sicura e tempestiva del codice di esenzione dalle spese sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, gli affetti da malattie professionali, in stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Grazie a quanto messo nero su bianco dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e dal direttore territoriale INAIL Agrigento, Filippo Buscemi, “saranno le carte a muoversi e non i pazienti” cioè, grazie all’attivazione in via sperimentale di un sistema di comunicazione digitale interaziendale, gli utenti non dovranno più fare la spola dagli uffici INAIL agli sportelli ASP per ottenere l’esenzione. I dati dei casi definiti positivamente dall’INAIL di Agrigento saranno direttamente inviati dall’ente all’ASP di Agrigento che potrà attribuire agli stessi casi il relativo codice di esenzione per infortunio o malattia professionale, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante nel periodo di inabilità temporanea assoluta, nonché di inviarlo telematicamente all’assistito. Frutto di collaborazione istituzionale e di lungimiranza delle parti, il protocollo, oltre ad agevolare gli utenti e a garantire la piena trasparenza dell’iter, produrrà anche l’effetto di contribuire al decongestionamento degli sportelli ASP snellendo il flusso di assistiti. Presenti durante la sottoscrizione del documento anche il direttore sanitario ASP, Raffaele Elia, che ha sostenuto con forza la validità dell’attivazione dello strumento digitale, e la dottoressa Maria Micciché, vicario INAIL Agrigento.