Sono cinque gli imprenditori siciliani operanti nel terziario di mercato che faranno parte del consiglio nazionale di Confcommercio. Si tratta di: Patrizia Di Dio (presidente provinciale Palermo), Riccardo Galimberti (componente di Giunta provinciale a Catania), Maurizio Prestifilippo (presidente provinciale Caltanissetta-Enna), Giuseppe Ciminnisi (presidente nazionale Fiavet) e Gianluca Manenti (presidente regionale, nominato di diritto). Le consultazioni elettive sono state espletate ieri a Roma in occasione dell’assemblea ordinaria.

“Rispetto al precedente mandato – commenta il presidente Manenti – il numero dei siciliani è salito da quattro a cinque. Con la rielezione all’unanimità del presidente nazionale Carlo Sangalli, si conferma una leadership solida, capace di rappresentare con determinazione il mondo imprenditoriale. Grande soddisfazione per il nostro territorio regionale alla luce dei risultati conseguiti. Tutto ciò a dimostrazione di come l’unione e la sinergia portino sempre al raggiungimento di obiettivi importanti. Quelli concretizzati rappresentano un riconoscimento per il lavoro svolto e un’opportunità per dare ancora più voce alle esigenze del nostro territorio”.