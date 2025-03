Nel vivo la festa di San Giuseppe a Ravanusa. Oggi (Domenica), alle 9,30, nell’omonima rettoria, Santa messa. Allo stadio, alle 19, torneo di calcio in onore del santo, con benedizione e preghiera. In serata, alle 18, recita dal Sacro Manto, Santa messa e benedizione delle Tavole di devozione.

Nel giorno di lunedì, alle ore 18, il vescovo emerito della diocesi di Patti monsignore Ignazio Zambito concelebrera’ la liturgia eucaristica.

I festeggiamenti proseguiranno martedì e mercoledì, quest’ultimo giorno di festa sarà il ‘’clou’’ della celebrazione, con la processione cittadina.

Festa di San Giuseppe a Campobello di Licata. Oggi (domenica), alle ore 10,30, santa messa nell’omonima chiesa. In serata, alle ore 18,30, celebrazione eucaristica. I festeggiamenti continueranno sino a mercoledì 19 marzo. In programma la processione per le vie della parrocchia, accompagnata dalla banda musicale “Marengo” e i fuochi di artificio.

Organizza la Chiesa San Giuseppe.

Giovanni Blanda.