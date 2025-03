Mercoledì c’è stata l’udienza alla Corte di Giustizia Europea che ha sede a Lussemburgo sulla que-stione del riconoscimento degli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie. Il caso interessa circa 300.000 insegnanti, pari al 30% del corpo docente italiano, che attual-mente non vedono conteggiato questo periodo ai fini degli scatti stipendiali e della ricostruzione di carriera una volta assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali. Tra i legali dell’Anief (associazione sindacale professionale) c’è anche l’avvocato NARESE G i ova n n i Rinaldi che da anni lavora e vive a Bella. La causa è di assoluta rilevanza anche per le conseguenze economiche: l’impatto stimato di un riconosci-mento generalizzato è di circa 2,5 miliardi di euro.

La genesi

Come rende noto il sito oriz zontescuola.it dove è possibile avere maggiori informazioni sulla questione e sui futuri sviluppi, la vicenda è stata sollevata dal Tri-bunale di Padova, che ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea lo scorso 14 agosto. Il giudice ha chiesto di verificare se l’attuale normativa italiana violas-se il principio di non discrimina-zione tra lavoratori dello stesso settore. Fino ad oggi, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costitu-zionale avevano negato il ricono-scimento del servizio svolto nelle scuole paritarie per la progres-sione di carriera, la mobilità e le graduatorie interne d’istituto.

«Il punto centrale è che la nor-mativa italiana non riconosce questi anni di servizio, nonostante le scuole paritarie facciano parte del sistema pubblico di istruzione. È un po’quello che accadde per la carta docente, un altro caso in cui la giustizia italiana aveva inizial-mente escluso i docenti precari, ma poi la Corte di Giustizia Eu-ropea ha riconosciuto il loro diritto a riceverla».

Il governo italiano si è opposto alla richiesta, sostenendo che il servizio nelle scuole paritarie sia stato svolto alle dipendenze d

avvocati dell’Anief, però, hanno ribattuto che «la valutazio-ne deve essere fatta al momento della ricostruzione della carriera, quando entrambi i lavoratori sono dipendenti del Ministero».

Un altro argomento avanzato dal governo riguarda il sistema di reclutamento: secondo l’esecutivo, i docenti delle scuole statali sono assunti tramite concorso, mentre quelli delle paritarie no. «Ma questo –sottolineano i legali dell’Anief –non è vero: la maggior parte degli insegnanti statali viene assunta tramite scorrimento di graduatorie e per titoli di servizio, senza c o n c o rs o » .

L’impatto economico Se la Corte dovesse pronunciarsi a favore degli insegnanti – la sentenza è prevista nel mese di settembre – i tribunali italiani do-vrebbero adeguarsi e riconoscere il servizio nelle paritarie. Tuttavia, questo non avverrebbe in automatico. «Il riconoscimento – spie -gano gli avvocati –riguarderà solo i docenti che avranno interrotto la prescrizione, quindi la platea sarà più ristretta».

L’impatto economico complessivo stimato di un riconoscimento ge-neralizzato è di circa 2,5 miliardi di euro, ma secondo gli esperti legali dell’ANIEF questo non rap-presenterebbe un rischio per il bilancio statale.

Intanto proprio gli avvocati, proprio a Canicattì apriranno una sede dello studio legale in un palazzo storico che l’avvocato Nicola Zampieri (Veneto) ha acquistato e sta ristrutturando.