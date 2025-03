E’ ancora festa – e che festa – di San Giuseppe a Campobello di Licata. Lunedì (17 marzo) “Giornata di preghiera per i sofferenti e diversamente abili””.

Alle 18, in chiesa, santo rosario e recita del sacro manto. Alle 18, 30 santa messa, benedizione della Tavola delle devozioni “”San Giuseppe””, allestita in chiesa, degustazione di prodotti tipici locali e spettacolo nella piazzetta dei Trivella Folk. Martedì, alle 18,30, la Santa messa, vespri solenni, benedizione eucaristica e della Tavola di fraternita’ della “Sagra”. Il sipario degli onori al santo calerà mercoledì 19 marzo, alle ore 18, con la processione per le vie della parrocchia, accompagnata dalla banda musicale “Marengo”. Gran finale con i fuochi di artificio.

e

Ai fedeli cattolici di Ravanusa fibrilla il cuore in prospettiva della festività del Santo Patriarca San Giuseppe, il cui giorno più emozionante sarà Mercoledì 19 marzo.

Stasera (lunedì), alle ore 18, nella Rettoria omonima, il vescovo emerito della diocesi di Patti monsignore Ignazio Zambito presiederà la liturgia eucaristica. Fra gli eventi di martedì, alle 18.30, santa messa officiata dall’arciprete don Filippo Barbera. A seguire esibizione del gruppo folcloristico Valle dei Templi di Agrigento. I festeggiamenti si concluderanno con la processione cittadina (alle ore 19), la sacra rappresentazione “La fuga in Egitto” e i fuochi pirotecnici.

Il programma è curato dalla rettoria San Giuseppe.

Giovanni Blanda