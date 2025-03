È stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca mediterranea l’avviso del bando in favore delle imprese ittiche del circondario marittimo di Licata (Ag) e dei loro equipaggi, per ottenere ristoro dai danni materiali o dal mancato reddito subiti in seguito agli eventi meteorologici del 19 e 20 ottobre 2024, quando i detriti trasportati dalla piena del fiume Salso hanno compromesso l’attività di pesca in una vasta porzione del mare antistante il porto. La concessione dei contributi, in totale 320 mila euro, è a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura.

“Il governo regionale è al fianco dei nostri pescatori danneggiati dagli eventi atmosferici che hanno causato danni alle imbarcazioni e mancato reddito – ha osservato l’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo – i ristori sono un segnale concreto che consentirà ai pescatori di tirare una boccata di ossigeno”.

Possono richiedere i contributi le imprese della pesca e gli operatori della pesca artigianale, le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, relativamente ai danni subiti da imbarcazioni appartenenti ai registri delle imprese di pesca limitatamente al circondario marittimo di Licata (Ag). L’importo massimo riconoscibile per ciascun beneficiario non può superare il limite di 40.000 euro.

La domanda va trasmessa esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il 13 aprile 2025.