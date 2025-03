E’ morto all’ospedale Villa Sofia l’operaio antennista caduto nel pomeriggio di lunedì 17 in un condominio in via Santa Maria Mazzarello, a Palermo. L’uomo stava effettuando una riparazione sul tetto di un condominio quando per cause da accertare è caduto sbattendo la testa. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per prendere l’operaio e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Trauma Center di Villa Sofia. Qui dopo alcuni giorni è morto.

Quel pomeriggio dopo circa due ore, non ricevendo più risposte al telefono, il capo condominio si è insospettito ed è salito a controllare. Una volta sul tetto, ha trovato l’operaio riverso a terra, privo di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’intervento congiunto dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco.

I medici, una volta raggiunto l’uomo attraverso la botola condominiale, lo hanno intubato sul posto. Tuttavia, le condizioni del passaggio non permettevano di trasportarlo in sicurezza attraverso la botola. Per questo motivo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un’autoscala per imbracare il ferito su una barella e calarlo con estrema cautela dall’ultimo piano del palazzo.

Una volta a terra, l’operaio è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.