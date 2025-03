Il Comune di Campobello di Licata – Assessorato LOTTA AL RANDAGISMO – al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, incrementato anche dagli abbandoni indiscriminati sul nostro territorio, intende attuare una campagna di sterilizzazione gratuita per cani di sesso femminile.

Per poter usufruire di detto servizio è necessario essere residenti nel Comune di Campobello di Licata e avere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

Il bando e il modulo per la richiesta di adesione potranno essere ritirati presso il Comando della Polizia Municipale sito nella Via Trieste n. 5, oppure potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Campobello di Licata (www.comune.campobellodilicata.ag.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al predetto Comando al n. 0922/838812.

Le domande, da inoltrare al Comune, saranno accettate fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili dal progetto.

Tale attività è stata approvata con determinazione del responsabile del settore C/te dott. Salvatore Cutaia n. 358 del 18/03/2025.

Grande soddisfazione ha espresso l’assessore al ramo dott. Calogero Russo.

ART. 1 OBIETTIVI DEL BANDO

a) Il bando si propone di realizzare un programma di controllo delle nascite di cucciolate indesiderate, che alimentano la popolazione dei cani randagi.

b) Lo strumento maggiormente efficace per la finalità perseguita è quello della sterilizzazione dei cani del territorio di proprietà, che rappresentano la principale causa del fenomeno del randagismo.

ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO

a) I proprietari di cani, per poter usufruire della sterilizzazione di cui all’art. 1 del presente bando, devono essere residenti nel comune di Campobello di Licata.

b) L’intervento di sterilizzazione viene svolto gratuitamente ai cani di sesso femminile.

c) Il cane dovrà riportare il microchip prima di effettuare l’intervento, in mancanza lo stesso potrà essere applicato all’animale, a proprie spese, presso la struttura veterinaria.

d) Si dara priorità alla sterilizzazione ai cani di sesso femminile di media taglia (con peso maggiore di Kg. 5), avente un’età non superiore a otto anni.

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Al fine di consentire un rapido espletamento della selezione delle domande, si procederà attraverso una procedura di scelta delle stesse a “sportello”, con verifica dei requisiti e condizioni di ammissibilità, ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili;

b) Le richieste saranno soddisfatte a “sportello”, tenendo conto dei criteri sopra indicati e della data di presentazione al protocollo;

c) Al fine di una più equa distribuzione delle risorse e consentire al maggior numero di richiedenti di accedere alle graduatorie per le successive procedure di sterilizzazione, ad ogni singolo proprietario intestatario di cane è consentito inoltrare un numero massimo di n. 1 istanza;

e) Qualora entro il termine di scadenza non siano pervenute domande in numero tale da esaurire tutte le risorse disponibili, si potrà avviare la sterilizzazione dei cani di proprietari che hanno già usufruito del servizio, secondo quanto indicato nella domanda di ammissione alla prestazione di sterilizzazione e nel rispetto della cronologia di presentazione della stessa.

f) I proprietari dei cani ammessi alla sterilizzazione saranno contattati dal responsabile del rifugio sanitario/ricovero per cani, denominato “Animals And People Therapy S.r.l.s.”, ubicato in agro di Campobello di Licata, contrada “Perniciotta, con sede in via Vittorio Emanuele n. 135 – 92023 Campobello di Licata, per stabilire il giorno e l’orario della sterilizzazione.

ART. 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande redatte sul modulo di cui all’ALLEGATO B, correlate di fotocopia del documento di identità del richiedente e dei documenti richiesti, potranno essere consegnate nel più breve tempo possibile brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobello di Licata, Piazza XX Settembre, durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì) o spedite tramite servizio postale allo stesso indirizzo o mediante P.E.C. all’indirizzo: protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it e comunque entro le ore 12:00 del 10.04.2025. In caso di raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione.