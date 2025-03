Aica comunica di aver avviato le procedure di ottimizzazione dei propri sistemi informativi gestionali, a seguito dell’adozione di un nuovo servizio fornito da un diverso operatore, in sostituzione di quello precedentemente in uso. Questa transizione è finalizzata al miglioramento dei servizi offerti, garantendo una maggiore efficienza operativa e un significativo risparmio economico, stimato in circa 500 mila euro annui.

L’azienda conferma il proprio impegno costante nell’innovazione e nel perfezionamento dei processi gestionali, con l’obiettivo di assicurare una gestione sempre più economica e funzionale, a vantaggio della collettività.

Nel corso della fase iniziale di attivazione del nuovo servizio, potrebbero verificarsi rallentamenti temporanei o occasionali inconvenienti, dovuti al naturale processo di migrazione tra i due sistemi. Aica è già al lavoro per ridurre al minimo eventuali disagi e garantire una transizione il più fluida possibile.

L’azienda invita l’utenza a segnalare eventuali problematiche attraverso i consueti canali di contatto e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante questa fase di miglioramento dei servizi.