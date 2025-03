LUISA DI FRANCESCO PDF

Il 21 Marzo si celebra in Italia la XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, quest’anno per il corteo nazionale è stata scelta la Città di Trapani. Per l’occasione, la Giuria del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti, dopo avere esaminato e vagliato accuratamente tutti gli elaborati pervenuti, ha stilato all’unanimità la graduatoria finale delle due Sezioni e rende noti i nomi dei vincitori. Il Premio ha ottenuto tantissimi consensi, sia per la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo, che per l’alto livello qualitativo delle opere presentate.

La pregevole iniziativa, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale dell’Accademia Città di Udine e delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino). È stata fortemente voluta e promossa dal poeta brolese e si prefigge, principalmente, di ricordare e rendere omaggio alla memoria della nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato che ha sacrificato la propria vita al dovere, all’impegno e alla dedizione per la giustizia. La Congregazione delle Cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché ucciso “in odium fidei”, ossia per disprezzo verso la sua fede cristiana. I vincitori delle due Sezioni sono: SEZIONE A: Poesia in lingua italiana a tema libero 1a Classificata: Annalena Cimino di Anacapri (Napoli) 2° Classificato: Osvaldo Crotti di Almenno S. Bartolomeo (Bergamo) 3a Classificata: Paola Cozzubbo di Macchia di Giarre (Catania)

Premio Speciale della Giuria:

Stefania Raschillà di Genova

Anna Francesca La Rosa di Rende (Cosenza)

Encomio Solenne:

Gianna Costa di Villafranca di Verona (Verona)

Antonio Barracato di Cefalù (Palermo)

Menzione di Lode:

Alfonso Gargano di Salerno

Rita Cappellucci di Langenthal Canton Berna (Svizzera)

Sezione B: Poesia in lingua italiana avente come tema: la Legalità, la Libertà e

la Giustizia.

1° Classificato: Don Gino La Placa di Santa Venerina Villarmosa (Caltanisetta)

2a Classificata: Rita Minniti di Cava De’ Tirreni (Salerno)

3a Classificata: Daniela Mortillaro di Cinisello Balsamo (Milano)

Premio Speciale della Giuria:

Roberto Spagnuolo di Palermo

Grazia Dottore di Messina

Encomio Solenne:

Anna Maria De Propris di Roma

Angelo Giuseppe Giorgino di Caltagirone (Catania)

Menzione di Lode:

Luigi Di Nicolantonio di Falconara Marittima (Ancona)

Giovanni Pulci di Sommatino (Caltanisetta)

È possibile visionare tutta la graduatoria finale sul sito: www.rosariolagreca.it

Anche nella Quarta Edizione è stato assegnato un Premio Speciale alla

memoria della Prof.ssa Ida Abate, biografa e docente di Lettere latine e

greche del Giudice Rosario Angelo Livatino, scomparsa il 24 luglio 2017.

Una donna straordinaria, nei primi anni Novanta, fondò assieme ad

altri l’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, di cui a

lungo fu Presidente e con essa gettò le basi per l’avvio del Processo

diocesano di Beatificazione e Canonizzazione del Giudice.

Quest’anno, il Premio Speciale è stato conferito alla poetessa Luisa Di

Francesco di Taranto, per la poesia: “Pativa la luna”.

In questa Edizione, è stato assegnato anche il “Premio Speciale Accademia Città di Udine”, per la poesia più bella dedicata al Giudice Rosario Angelo Livatino. Il Premio è stato conferito al Poeta Daniele Bedendo di Lendinara (Rovigo), per la poesia: “Il Giudice sorretto dalla fede”. La Giuria, inoltre, ha reso noto i nominativi delle Personalità che si sono distinte nel campo della Cultura, della Legalità e della Musica, a cui sono stati conferiti i Riconoscimenti Internazionali. Per la Cultura, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato alla Scrittrice Donatella Di Pietrantonio – Premio Strega 2024

Per la Legalità, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a

Don Luigi Merola – Presidente Fondazione A’ Voce d’’e Creature Onlus di Napoli

Per la Musica, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato alla

Cantante Ilaria Della Bidia.

Il Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino ”, poeta e scrittore Rosario La Greca, ringrazia di vero cuore tutti i poeti che hanno partecipato all’importante iniziativa, la qualificata Giuria che ha esaminato e vagliato, con competenza e imparzialità, tutti gli elaborati pervenuti, la Segreteria Organizzativa che ha operato con grande disponibilità e incisività e tutti coloro che hanno dato la loro fattiva collaborazione. Infine, il Presidente rivolge un ringraziamento particolare all’Accademia Città di Udine e alle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino), per avere concesso il Patrocinio morale all’iniziativa.

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO

IL RESPONSABILE: LUIGI LA GRECA