Lo scorso febbraio si è concluso il GOING HARD LIVE 2025, il primo tour nei

club di Tony Boy, un’esperienza che ha segnato una tappa fondamentale nella

carriera dell’artista. Durante il tour, ha portato sul palco l’energia e

l’intensità del suo ultimo album “Going Hard 3”, accompagnato dalle hit che

hanno definito il suo percorso musicale.

TONY BOY, tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, capace di

attirare l’attenzione del panorama rap italiano grazie alla sua versatilità

e originalità, con un uso unico del linguaggio, sempre autentico su ogni

tipo di beat, ha dimostrato ancora una volta di essere tra le penne più

prolifiche della nuova scena rap italiana in occasione dell’uscita di “Going

Hard 3” (uscito il 6 dicembre 2024 per Warner Music Italy), il terzo mixtape

della saga “Going Hard”. Dopo un’estate in tour dove ha calcato i palchi dei

principali festival estivi tra cui il Red Valley Festival 2024, ed è stato

premiato ai TIM Music Awards all’Arena di Verona per il disco d’oro del suo

album “Nostalgia (export)”, Tony Boy si conferma come uno degli artisti più

determinati e ambiziosi della sua generazione.

Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è un rapper classe ’99 nato a Padova. Sin

dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e

versatilità nel flusso, caratteristica che gli permette di muoversi

agilmente su diversi generi musicali. La sua capacità di trasformare il

proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali gli ha

permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una

connessione profonda. Nel 2023 pubblica i singoli “Hot”, “Progressi” feat.

Vale Pain e “Diretto al top”, che anticipano l’uscita dell’album “Umile” di

luglio, certificato platino. Dopo una serie di date in giro per l’Italia, a

settembre calca il palco del Marrageddon durante la data di Napoli.

L’artista apre il 2024 collaborando a “Moon” con Ava e Capo Plaza, brano

certificato oro, a cui segue l’album “Nostalgia (export)” uscito a febbraio

2024. L’artista ha inoltre calcato il palco del Red Valley Festival 2024 a

Olbia, dell’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live 2024, ed è

stato premiato ai Tim Music Awards per il disco d’oro dell’album “Nostalgia

(export)”. Il 6 dicembre 2024 ha pubblicato “Going Hard 3”, il terzo mixtape

della saga “Going Hard”.