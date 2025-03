Dramma a Mondello. Un uomo di 53 anni, è morto, stroncato da un malore, molto probabilmente un infarto, mentre faceva jogging sul lungomare.

E’ successo nel tratto vicino all’Ombelico del mondo, in corrispondenza di via Teti. L’uomo ha accusato il malore, ha interrotto la corsa e improvvisamente si è accasciato.

A dare l’allarme sono state alcune persone. In quel momento il lungomare era affollato di gente: è stato chiesto l’intervento sul posto di un’ambulanza, ma al loro arrivo sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per i rilievi è intervenuta in un secondo momento anche la polizia.

“Gli operatori del 118 sospettano un infarto”, hanno detto alcune persone presenti sul posto. “Noi eravamo lì di passaggio e abbiamo prestato soccorso – racconta un testimone -. Ho chiamato personalmente l’ambulanza. Il signore ha provato a sollevarsi due volte sbattendo a terra con il viso. E’ stata una scena agghiacciante”.