Dopo l’intimidazione subita da un coltivatore di Ravanusa su danneggiamento del suo vigneto. L’azione malavitosa ha scosso la sensibilità di tutti e anche del Sindaco Salvatore Pitrola:

“”Sono profondamente indignato per quanto accaduto nelle campagne del nostro territorio: mani vigliacche e criminali hanno tranciato i tiranti di un vigneto di uva Italia, un gesto vile che porta con sé un messaggio chiaro e inaccettabile — un tentativo di intimidazione, un avvertimento mafioso per imporre il pizzo. A chi lavora la terra con fatica e dignità, va tutta la mia solidarietà.

“”A questo imprenditore voglio dire grazie. Grazie per non esserti voltato dall’altra parte. Grazie per aver trovato il coraggio di denunciare, per aver scelto la strada più difficile ma più giusta. Il tuo gesto è un segnale di speranza per tutti noi””.

GIOVANNI BLANDA