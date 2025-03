Le iniziative della squadra di calcio amatoriale agrigentina “ASD Quelli del Venerdì”, presieduta da Salvatore (Totò) La Marca, sono ancora una volta “senza frontiere” e ricche di piacevoli sorprese… e questa volta sorprese di grande prestigio.

Infatti, è ormai imminente il primo trofeo che vedrà coinvolta la compagine della Rappresentativa Italian Friends, oramai un vero e proprio caleidoscopio calcistico amatoriale che abbraccia l’intero territorio italiano e non solo…; con gli Italian Friends, infatti, ci sarà anche una delegazione della celebre squadra di calcio amatoriale Siciliana, con sede a Ravanusa, in provincia di Agrigento:

L’appuntamento sarà in Scozia, a Edimburgo ed esattamente il 26 aprile 2025, dove nella capitale scozzese, la sfida che si presenta già come “…un sogno impossibile, realizzato…”, sarà contro le “Old Glories” Heart of Midlothian, squadra che milita nel campionato di Premiership scozzese, fondata nel 1874; sfida che avrà luogo allo stadio “Tynecastle Stadium” di Edimburgo, dove gli Hearts giocano le loro partite nella massima serie scozzese.

Pasquale Bruno, Il celebre ex calciatore del campionato di Serie A (Torino, Fiorentina, Como, Lecce e Juventus) e della Premiership Scozzese (Heart of Midlothian) ed ora opinionista televisivo e procuratore/osservatore per il Manchester United, ha confermato nei giorni scorsi a Fabio Di Pasquali (di origini proprio di Ravanusa in provincia di Agrigento), la sua presenza in occasione della trasferta di Edimburgo contro le “Old Glories – Heart of Midlothian” durante una telefonata davvero “emozionante”; impossibile citarli tutti, ma solo per ricordare qualche nome tra compagni di squadra ed avversari contro i quali Pasquale ha giocato nel corso della sua carriera: Diego Armando Maradona, Michel Platini, Marco Van Basten, Lothar Matthaus, Emilio Butragueno, Careca, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Totò Schillaci, Pierluigi Casiraghi… e molti altri .

La telefonata tra Pasquale Bruno e Fabio è stata per quest’ultimo motivo di grande soddisfazione: “parlare con un vero e proprio mito e monumento del calcio italiano, è stato a tratti surreale, ma allo stesso tempo è stato sorprendente trovare in Pasquale un senso di semplicità e disponibilità incredibilmente unica… che dire… grazie di cuore per essere dei nostri, renderai la nostra trasferta ancora più indimenticabile”

Pasquale ha confermato a Fabio che sarà dell’evento che si svolgerà a Edimburgo durante il weekend del 26 e 27 aprile 2025 (e il numero della sua divisa sarà il n° 2!); evento che sarà anche una occasione legata al sociale ed alla beneficenza; infatti, i proventi che saranno raccolti grazie ad una asta per la maglia di Lautaro Martinez saranno devoluti interamente in beneficenza.

“Un piacere sincero poter essere della squadra della “Rappresentativa Italian Friends” ed aver accettato l’invito da parte di Fabio e del mio amico Scott Wilson; metterò a disposizione la mia esperienza durante l’incontro, dove sarò però prevalentemente il “mister” degli RIF’s, cercando di trasferire a tutti i ragazzi un po’ di grinta e spirito agonistico, che sono stati la mia principale caratteristica durante la mia gloriosa carriera calcistica” – ha dichiarato Pasquale.

Altre dichiarazioni dei protagonisti in vista del prossimo evento:

Totò La Marca (Presidente “ASD Quelli del venerdì” Ravanusa (AG): Non mi stanco mai di sposare ogni iniziativa del mio amico Fabio e poter così portare oltre confine il nome di Ravanusa e della Sicilia intera; tutto questo proprio nell’anno in cui Agrigento è la capitale europea della cultura. Sarà una esperienza indimenticabile ed insieme agli amici provenienti da ogni parte d’Italia, porteremo alto il nome del nostro bellissimo territorio siciliano e sarà un onore questa volta avere in squadra con noi il grande campione Pasquale Bruno, che abbiamo seguito ed ammirato nel corso della sua invidiabile carriera.

Mario Borgese e Nando Romano (“ASD Quelli del venerdì”): aver intrapreso questi percorsi calcistici insieme al nostro Presidente Totò, ci riempie di gioia e genuino orgoglio, e siamo fieri di poter dare il nostro contributo in termini di presenza a queste iniziative.

Fabio Di Pasquali (Presidente RIF’s): il calcio come vettore sociale e di aggregazione; è un onore poter utilizzare la nostra visibilità, con le nostre azioni benefiche; ed il trofeo nella capitale scozzese a Edimburgo “Hearts without Borders”, rappresenta un’occasione fantastica e di buon cuore, che insieme al Team Manager Umberto Floriani, abbiamo pianificato ed organizzato nel migliore dei modi, non dimenticando mai lo spirito che guida le nostre iniziative benefiche rivolte al sociale; cuori che appunto andremo ad unire a quelli celebri degli Hearts, in una iniziativa che fa onore a tutti noi e della quale siamo fieri.

Scott Wilson (portavoce Heart of Midlothian): nell’occasione del trofeo “Hearts without Borders” avrò l’immenso piacere di aggregarmi alla compagine italiana, giocando come portiere. Un piacere infinito aver collaborato con Fabio nell’organizzazione dell’evento nella mia Edimburgo.

Josè Pereira (Rappresentate Arrentela – Portogallo): che emozione ancora una volta essere presente con gli amici italiani, a rappresentare la mia nazione in questa trasferta unica nel suo genere

E che ora lo spettacolo abbia inizio… si preannuncia un evento davvero unico nel suo genere, durante il quale i ragazzi provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo, saranno ambasciatori di aggregazione e pura passione calcistica, sfidando gli Hearts nel trofeo “Hearts Without Borders”.