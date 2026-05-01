Ha rimproverato un gruppo di ragazzi che giocando in una villetta davanti la chiesa di San Tarcisio in via Sebastiano La Franca lo hanno colpito con una pallonata, dicendo loro di fare più attenzione, per risposta lo hanno aggredito colpendolo con calcio e pugni. La vittima, un 45enne, ha riportato la frattura del setto nasale, è stato soccorso prima da alcuni commercianti della zona e poi da personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Sull’aggressione indaga la polizia. “Non è possibile che accadano queste cose – dice una residente – questi ragazzi che spesso vengono da altre zona bivaccano in queste panchine creando non pochi problemi. Questa villetta era un punto di ritrovo per anziani e residenti animata dalla parrocchia che si trova a pochi metri. Adesso è presidiata da questi giovani a tutte le ore. Nessuno vede né fa qualcosa”.