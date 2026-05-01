Dal 10 luglio 2027 cambieranno le regole sui pagamenti in contanti in tutta l’Unione Europea. Una svolta destinata a incidere sulle abitudini quotidiane, soprattutto per chi utilizza ancora il denaro liquido per acquisti importanti. Il nuovo quadro normativo introduce limiti, controlli e obblighi più stringenti, con un obiettivo preciso: rendere i pagamenti sempre più tracciabili.

Cosa prevede il nuovo regolamento europeo

Il Regolamento UE 2024/1624 stabilisce un tetto massimo unico per i pagamenti in contanti: nessuna transazione commerciale potrà superare i 10.000 euro.

La norma si applica esclusivamente ai rapporti tra cliente e venditore, quindi all’acquisto di beni e servizi: dall’auto alla casa, fino alle prestazioni professionali o agli oggetti di valore.

Un aspetto importante riguarda anche i pagamenti “spezzati”: suddividere artificialmente un importo superiore in più tranche non consentirà di aggirare il limite.

Le tre soglie da conoscere: 3.000, 5.000 e 10.000 euro

Il nuovo sistema si basa su tre livelli chiave, che funzionano come un vero e proprio semaforo:

Fino a 2.999,99 euro: pagamenti consentiti senza obblighi automatici legati alla soglia europea

Da 3.000 euro: scattano controlli antiriciclaggio più rigidi

Da 5.000 euro: in Italia il pagamento in contanti è vietato

Oltre 10.000 euro: divieto europeo per le transazioni commerciali

Queste soglie continueranno a convivere, perché le norme nazionali resteranno valide anche dopo l’introduzione del tetto europeo.

Controlli obbligatori sopra i 3.000 euro

Una delle novità più rilevanti riguarda i controlli. Per i pagamenti in contanti pari o superiori a 3.000 euro, gli esercenti dovranno:

verificare l’identità del cliente;

registrare i dati della transazione;

conservare le informazioni per almeno cinque anni.

Il pagamento resta legale, ma non sarà più anonimo.

In Italia resta il limite dei 5.000 euro

Il tetto europeo non modifica automaticamente la normativa italiana. Nel nostro Paese resta in vigore il limite già previsto dal Decreto legislativo 231/2007: è vietato trasferire contanti pari o superiori a 5.000 euro tra soggetti diversi.

Questo significa che, anche dopo il 2027, non sarà possibile pagare in contanti importi superiori a questa soglia.

Attenzione anche al frazionamento: dividere un pagamento per evitare il limite è considerato una violazione.

Pagamenti tra privati e controlli bancari

Il regolamento europeo riguarda solo le transazioni commerciali. Per i pagamenti tra privati non è previsto un limite unico a livello UE.

Tuttavia, in Italia resta comunque il vincolo dei 5.000 euro anche per questi trasferimenti.

Sul fronte bancario, non esiste un limite fisso per prelievi o versamenti, ma le operazioni considerate anomale possono essere segnalate come sospette. Movimenti frequenti o incoerenti con il profilo del cliente possono attivare controlli.

Perché cambiano le regole

Le nuove norme fanno parte del pacchetto europeo contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento illecito.

L’obiettivo è duplice:

ridurre l’uso del contante;

favorire i pagamenti digitali, più tracciabili.

Allo stesso tempo, si punta a uniformare le regole nei diversi Paesi, dove oggi esistono soglie molto diverse.

Cosa cambia davvero per i cittadini

Per chi usa il contante nella vita quotidiana, il cambiamento più concreto riguarda la perdita dell’anonimato nelle operazioni più rilevanti.

Sopra i 3.000 euro, ogni pagamento lascia traccia. Sopra i 5.000 euro, in Italia, non è proprio consentito.

La conseguenza è chiara: per importi elevati diventerà sempre più necessario utilizzare strumenti tracciabili come bonifici, carte o assegni.