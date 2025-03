Grande successo per il Convegno Distrettuale FIDAPA BPW Italy delle Presidenti di Agrigento e provincia intitolato “Imprese da Generazioni in Generazioni. Tradizione, Innovazione, Continuità* in occasione di

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.

Agrigento ha ospitato con grande partecipazione il convegno Imprese da Generazioni in Generazioni. Tradizione, Innovazione, Continuità”, organizzato dal Distretto Sicilia della FIDAPA BPW Italy con il patrocinio della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dell’assessorato delle attivita produttive della Regione Sicilia, Camera di Commercio di Agrigento, Conflavoro Impresa Donna e dagli

Ordini professionali degli Ingegneri e dei Dottori Commercialisti della provincia di Agrigento. L’evento ha rappresentato un momento di alto valore formativo e di confronto tra imprenditrici, professionisti e istituzioni, mettendo al centro il tema della continuità aziendale e dell’innovazione nelle

imprese familiari, con un focus particolare sul ruolo delle donne nell’imprenditoria. Il convegno ha riscosso un grande interesse anche grazie al riconoscimento come formazione

professionale per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e dei Dottori Commercialisti di Agrigento. L’evento ha visto la partecipazione delle più alte cariche Fidapa tra cui Letizia Bonanno, Presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sicilia, Giuseppina Seidita, Past Presidente Nazionale BPW Italy e già Past Vice Presidente Internazionale, Cettina Oliveri, Past Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, accolte da

Cettina Sala, Presidente FIDAPA Sezione Agrigento nonché moderatrice dell’evento. Importanti relatori hanno permesso di affrontare un percorso di conoscenza e riflessione grazie agli spunti offerti da Laura Baldi – Presidente Conflavoro Imoresa Donna, Patrizia Pennino – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Agrigento, Rosalia Tatano, Imprenditrioe Tatano Energie Rinnovabili e Presidente FIDAPA Cammarata-San Giovanni Gemini, Prof. Salvatore Tomaselli – Università

di Palermo, esperto in Family Business Strategy. I relatori hanno affrontato temi cruciali come la gestione del passaggio generazionale, l’integrazione dell’innovazione nelle imprese storiche e l’importanza della formazione per una leadership aziendale

efficace. Particolarmente apprezzate sono state le testimonianze di imprenditrici che hanno saputo trasformare

le sfide del cambiamento in opportunità di crescita e sviluppo, tra cui:

•Finella Di Prima (Gioielli Di Prima – Canicatti)

•Rosita Cottone (Seafood Sicilia – Sciacca)

•Federica Bonetta (Cristo di Campobello) |

•Carmen Vitello (Vitello Group – Grotte)

•Mirella Esposito (Autoscuola Agenzia Sicilia – Menfi)

Un forte messaggio di empowerment e crescita per il territorio.