Ottantadue posti di dirigente medico scoperti all’Asp di Messina e per colmare queste carenza la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, indice un articolato concorso. La carenza riguarda vari ospedali della provincia e colpisce quasi tutti i settori. Per questo l’Asp ha approvato, con delibera del 23 marzo scorso, praticamente di due giorni fa, un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigenti medici. Si tratta di uno dei bandi più importanti e completi voluti dall’Asp di Messina.

Tutti i posti a concorso

Questo concorso è indetto per la copertura di un totale di 82 posti di Dirigente Medico nelle seguenti discipline: 6 posti di Dirigente Medico di Psichiatria; 3 posti di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro; 8 posti di Dirigente Medico di Emergenza – Urgenza; 1 posto di Dirigente Medico di Neurologia; 2 posti di Dirigente Medico di Oncologia Medica; 5 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 6 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale; 5 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia; 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica; 28 posti di Dirigente Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base; 11 posti di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Il bando e le domande di partecipazione

Tutti i dettagli relativi al concorso sono disponibili sul sito ufficiale dell’Asp di Messina. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e inviate esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli interessati possono utilizzare la specifica applicazione informatica disponibile sul sito aziendale, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informatico.

Il commento della direzione strategica

La Direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, sottolinea “l’importanza di questa iniziativa per garantire un’assistenza sanitaria adeguata e tempestiva ai cittadini”. “Il potenziamento degli organici – aggiunge la Direzione Strategica – e il reclutamento di figure professionali qualificate rappresentano una risposta efficace alle sfide attuali del nostro sistema sanitario. La salute dei cittadini deve rimanere la nostra priorità assoluta ed investire nel capitale umano è fondamentale per elevare gli standard di cura e garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni della popolazione. Speriamo che sempre più medici scelgano la sanità pubblica e si impegnino per la salute della collettività”.