Ratificato anche l’accordo per il rinnovo del CCNL. Il Presidente Agostina Porcaro: “Grande attenzione alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro per il settore edile.”

Piero Ceraulo, segretario generale di Fillea CGIL Palermo è il nuovo vicepresidente di CEPIMA, (Cassa Edile Palermitana Di Mutualità Ed Assistenza). A comunicarlo è il presidente della Cassa Edile, Ing. Agostina Porcaro, che ringrazia il vicepresidente uscente Francesco Danese per l’operato sin qui svolto e si congratula con Piero Ceraulo per il ruolo di vicepresidenza appena assunto. “Auspico che si possa lavorare in grande sinergia per realizzare tutti gli obiettivi in programma, in aderenza con i principi statutari della Cassa Edile e potenziando sempre più il sistema bilaterale. Proprio oggi – afferma il presidente – abbiamo ratificato l’accordo del Rinnovo del CCNL, firmato da tutte le parti, datoriali e sindacali, quindi lavoreremo in tal senso sempre ponendo grande attenzione alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla qualificazione per il settore edile.”

“Ringrazio Francesco Danese per l’ottimo lavoro svolto in cassa edile che tutti gli riconosciamo – afferma Piero Ceraulo – prendo il suo testimone consapevole dell’importanza di portare avanti il rilancio del sistema bilaterale, potenziando anche il recupero degli accantonamenti da parte delle aziende per garantire tutte le tutele che spettano ai lavoratori del settore edile ed alle loro famiglie”.

“Quanto all’accordo sul rinnovo del ccnl dell’edilizia, la sua ratifica segna un passo avanti importante per oltre un milione di lavoratori – prosegue Piero Ceraulo. – Un contratto che introduce aumenti salariali, nuove tutele, maggiore sicurezza e una formazione più strutturata. Ma soprattutto, un accordo che mette al centro la dignità del lavoro e la lotta alla precarietà e al lavoro nero. Un contratto che sancisce un percorso iniziato tanto tempo fa rispetto l’idea di rimettere al centro il rafforzamento del sistema bilaterale, attraverso i principi di trasparenza e regolarità.

“Poi – conclude Ceraulo – per la Cassa Edile ora c’è un nuovo strumento che può cambiare le cose: la Denuncia Unica dell’edilizia. Significa che ogni impresa che apre un cantiere dovrà registrare, in un sistema digitale, tutti i lavoratori e tutte le aziende coinvolte. Questo permetterà ad esempio la possibilità di accedere ad informazioni reali e fornire ai soggetti ispettivi, ispettori del lavoro, forze dell’ordine di sapere chi lavora, con quale contratto, con quale paga e con quali condizioni. Prima le aziende in assenza di un sistema unificato potevano raggirare le norme assumendo i lavoratori attraverso le ditte in sub-appalto, adesso con la DUE tutte le imprese e i sub-appalti devono essere dichiarati e verificabili.”