Si svolgerà il 14 aprile alle 17 al circolo Empedocleo (via Atenea, Agrigento) un confronto pubblico, forse l’unico, prima del ritorno della politica nella Provincia di Agrigento. Il convegno è organizzato dagli stessi relatori che hanno ritenuto opportuno offrire questa opportunità di confronto a tutti coloro che vorranno intervenire.

Il titolo dell’incontro è allettante: “Il futuro delle Province: tra centralità istituzionale ed inutilità”. A 12 anni dal tentativo di abolizione delle Province, naufragato grazie ad un referendum popolare, ritornano gli organi politici nella speranza che vengano finalmente fugate le critiche dell’epoca che sostenevano l’inutilità degli Enti intermedi. Ancora una volta l’esperienza ha dimostrato come questi Enti siano indispensabili per rafforzare le autonomie locali e per rappresentare le esigenze dei più svariati territori a livello regionale e nazionale.

L’incontro sarà coordinato da Salvatore Picone, giornalista collaboratore di Repubblica. Si attende un saluto del Prefetto di Agrigento Dott. Salvatore Caccamo, al quale seguiranno gli interventi dei relatori. Il Dott. Achille Contino affronterà l’aspetto storico-normativo che ha caratterizzato l’evoluzione di questi Enti fino alle vicende recenti. Il Prof. Francesco Pira affronterà l’aspetto sociologico della questione su Enti un tempo capro espiatorio della Pubblica Amministrazione ed oggi da rilanciare.

Seguiranno due testimonianze significative di esperienti Amministratori pubblici: l’On. Giancarlo Granata, più volte Assessore Provinciale ed ex deputato regionale, e l’On. Calogero Pumilia, storico deputato nazionale e già Sottosegretario di Stato. Parteciperanno all’incontro anche i candidati alla Presidenza della Provincia Stefano Castellino e Giuseppe Pendolino e diversi Sindaci, oltre ad autorità locali, rappresentanti di associazioni e dipendenti dell’Ente.

Al termine degli interventi si aprirà il dibattito al quale tutti potranno partecipare.