Presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa relativo “alla promozione e divulgazione della cultura astronomica” tra l’Assessorato stesso nella persona dell’Assessore On. Avv. Girolamo Turano, e l’Associazione Obiettivo Infanzia, promotrice della realizzazione del Planetario di Agrigento rappresentata dal Presidente Rag. Antonino Rampello.

Oggetto del Protocollo è la collaborazione tra le parti nella realizzazione di attività relative ai temi della promozione e divulgazione della cultura astronomica nelle scuole del territorio siciliano di ogni ordine e grado, nonché di altre iniziative di promozione culturale sempre in collaborazione con le scuole.

Il Planetario di Agrigento è un museo astronomico all’interno del quale si trova una cupola di 6 metri di diametro con una capienza di 50 posti a sedere ed è arricchito da percorsi espositivi e museali idonei a soddisfare la curiosità e le esigenze educative di alunni di scuole di ogni ordine e grado; è dotato di una sala conferenze dove si svolgono lezioni astronomiche curate da personale qualificato, spazi ludoteca per le attività dei più piccoli e di un’area ristoro predisposta per l’accoglienza di scolaresche in visita d’istruzione.

Esso effettua un servizio di informazione-formazione anche presso le scuole che lo richiedano antecedentemente alla visita guidata effettuando insieme agli insegnanti la scelta del percorso formativo ad hoc da effettuare in loco in base ai specifici programmi scolastici delle classi che effettueranno la visita d’istruzione; inoltre contribuisce alla generazione di benessere anche tramite l’apporto diretto ed indiretto di conoscenze, competenze, know how, capaci di supportare lo sviluppo culturale nel campo delle scienze e dell’astronomia, offrendo opportunità di crescita e di formazione per i giovani che intendano intraprendere percorsi formativi ed istruttivi, oltre ad uno stimolo alla curiosità ed all’orientamento curriculare futuro per le nuove generazioni.

L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, riconoscendo l’importanza delle attività sopra esposte, in particolare quale stimolo ad una sempre più diffusa cultura astronomica e la rilevanza socio-culturale dei fenomeni che le stesse mirano a perseguire condivide l’operato dell’Associazione Obiettivo Infanzia e il progetto dalla stessa prospettato.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di stabilire una forma di collaborazione attraverso la sigla di un accordo che promuova e permetta di condurre, negli Istituti scolastici della Sicilia, campagne informative, divulgative e formative sui temi sopra indicati.

Nell’ambito del presente accordo di collaborazione, il Planetario di Agrigento mette a disposizione il materiale informativo e divulgativo ad uso delle scuole; sono previsti incontri informativi con docenti ed educatori scolastici che comprendono la presentazione del Planetario e della sua offerta formativa ed infine garantisce un ingresso al Planetario con tutti i servizi connessi, le lezioni e le proiezioni ad un prezzo ridotto per gli studenti delle Istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta.