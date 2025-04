Registra un sold out dopo l’altro il tour di GIORGIA che quest’estate la vedrà protagonista di location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e da novembre nei principali palasport italiani. Dopo il doppio sold out a Siracusa, si aggiunge una terza data al Teatro Greco il 28 luglio.

I tre spettacoli rientrano nel cartellone della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, rassegna organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

“COME SAPREI LIVE 2025”

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA NUOVA DATA