Entro 10 giorni inizieranno i lavori di manutenzione della Strada provinciale 59, passo per Canicattì. Lo comunica il Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Egli afferma: “”ho suggerito ai tecnici del Libero Consorzio di Agrigento di fare due saggi geologici per risolvere il problema delle frane in prossimità delle curve. I risultati sono arrivati e molto presto saranno avviati i lavori””.

Giovanni Blanda