sono state insignite le imprese produttrici degli oli che hanno vinto il “Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2025”, edizione regionale del prestigioso premio nazionale “Ercole Olivario” dedicato agli oli di altissima qualità, istituita quest’anno per valorizzare l’eccellenza della produzione di olio d’oliva in Sicilia, grazie alla sinergia tra la Camera di Commercio dell’Umbria, Unioncamere Sicilia e la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

La cerimonia, svoltasi presso l’auditorium “G. B. Cartia” della sede di Ragusa della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, ha visto premiati gli oli delle seguenti aziende:

(per la categoria Dop/Igp), primo posto Azienda Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa); secondo posto Miceli & Sensat Azienda agricola biologica (Monreale); terzo posto Mandranova società agricola a r.l. (Palermo);

(per la categoria oli Extravergine), primo posto Società agricola Giovanni Cutrera (Chiaramonte Gulfi); secondo posto Miceli & Sensat azienda agricola biologica (Monreale); terzo posto Frantoio Cutrera (Chiaramonte Gulfi).

Sono stati consegnati anche i premi “La Goccia d’Ercole”, riservati alle piccole produzioni, i premi per le migliori olive da tavola e le menzioni riconosciute per le categorie Olio Monocultivar, Agricoltura Biologica e Impresa Donna.

Sono state altresì premiate le aziende siciliane vincitrici delle precedenti edizioni nazionali dell’“Ercole Olivario”, inserite quindi nell’Albo d’Oro del prestigioso premio, come riconoscimento per i risultati eccellenti ottenuti con le loro produzioni negli ultimi 30 anni.

E sono nove le imprese siciliane che, con undici oli, accederanno alla fase nazionale del premio “Ercole Olivario”, selezionate dalla giuria composta dai Capi panel e dai tecnici ed esperti dei Comitati di assaggio riconosciuti presso la Camera di commercio del Sud Est Sicilia, per le due categorie Dop/Igp e Extravergine: Azienda Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa); Miceli & Sensat azienda agricola biologica, per entrambe le categorie (Monreale); Mandranova società agricola a r.l. (Palermo); Società agricola Giovanni Cutrera (Ragusa); Frantoio Cutrera srl, per entrambe le categorie (Ragusa); Agrestis società cooperativa agricola (Siracusa); La madre terra società cooperativa agricola (Agrigento); Società agricola Vernera di Spanò snc (Siracusa); Frantoi Covato srl (Ragusa).

Ieri alla cerimonia di premiazione regionale sono intervenuti, fra gli altri, Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia; il segretario generale Santa Vaccaro; Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, con il segretario generale Rosario Condorelli e la responsabile di sede Giovanna Licitra; Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento del “Premio Nazionale Ercole Olivario” con il segretario generale Federico Sisti che è anche Direttore del Premio nazionale; e il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.

Sono altresì intervenuti i rappresentanti del ministero delle Politiche agricole, dell’assessorato regionale all’Agricoltura, delle istituzioni locali e degli Organismi che, a vario titolo, perseguono l’obiettivo della valorizzazione dell’olio di oliva, tra cui le organizzazioni datoriali locali e nazionali e i Consorzi di tutela siciliani.

L’evento si è concluso con la degustazione degli oli vincitori in abbinamento con delle pietanze, grazie alla collaborazione dello chef Accursio Capraro che ha curato due show cooking a base di olio extravergine d’oliva, e con la collaborazione degli allievi, dei docenti e del dirigente scolastico Rosario Biazzo dell’Istituto alberghiero “Galileo Ferraris” di Ragusa.

N.b.: in allegato, foto dei premiati con Giuseppe Pace e Antonino Belcuore; il panel di premiazione; e un momento della cerimonia. Sulla chat di WhatsApp immagini di copertura e, al termine, videodichiarazione di Antonino Belcuore.