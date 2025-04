I Carabinieri della Stazione di Cammarata, al termine di una tempestiva e accurata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà due giovani residenti a San Giovanni Gemini, ritenuti responsabili del danneggiamento di 15 autovetture parcheggiate sulla pubblica via.

L’episodio si è verificato nella notte di venerdì 4 aprile, quando numerosi cittadini, al risveglio, hanno trovato i propri veicoli con gli pneumatici tagliati, impossibilitati a recarsi al lavoro o ad accompagnare i figli a scuola. Un gesto che ha destato forte indignazione nella comunità locale.

Sulla base delle prime denunce presentate e grazie a un’attenta analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti in breve tempo a identificare i presunti autori dell’azione vandalica: due giovani, di 18 e 20 anni, che avrebbero agito per futili motivi, probabilmente sotto l’effetto di alcolici, utilizzando un oggetto da taglio.

I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per il reato di danneggiamento in concorso.

L’episodio, che ha suscitato forte preoccupazione a Cammarata e San Giovanni Gemini, ha visto una pronta e decisa risposta da parte dell’Arma, a conferma della costante presenza sul territorio e dell’impegno quotidiano per la sicurezza dei cittadini.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.