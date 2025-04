Spariscono oggetti personali ai degenti del Policlinico di Palermo, l’allarme arriva da un parente. Un episodio controverso è avvenuto nel reparto di Emodinamica dell’ospedale palermitano e ha acceso l’attenzione su un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza. Secondo quanto riportato dalla famiglia, una paziente sarebbe stata derubata di un bracciale mentre si trovava in stato di incoscienza.

Il gioiello, di valore affettivo più che economico, non è mai stato restituito e la vicenda è stata resa pubblica dai familiari della donna, purtroppo deceduta dopo il ricovero. Il bracciale, sarebbe dovuto essere destinato alla nipotina della paziente come ricordo personale. Un dono che non potrà essere conferito alla vera destinataria.