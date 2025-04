Manifestazione sportiva e Solidale in programma oggi (giovedì), a Ravanusa. Per la promozione dello sport, in piazza 1 Maggio, con inizio alle ore 17, in scena atleti paralimpici. E’ un’iniziativa della Pro Sport Ravanusa, presieduta da Giancarlo La Greca, col patrocinio – fra gli altri – della Regione, Comune, guidato dal Sindaco Salvatore Pitrola e dell’Associazione Centri Sportivi Italiani – Aics.

