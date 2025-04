Si sono aperte questa mattina alle 8 le operazioni di voto per eleggere il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento e i consiglieri provinciali. Si tratta come noto, di elezioni di secondo livello che riguardano non i cittadini, ma gli eletti dei comuni di tutto il territorio provinciale con le preferenze che saranno calcolate in base a un coefficiente che premia maggiormente i centri più grandi. A contendersi la poltrona di presidente, saranno Stefano Castellino e Giuseppe Pendolino rispettivamente sindaci di Palma di Montechiaro e Aragona.

Presidente del seggio sarà Kabiria Rossana Loggia mentre gli scrutatori saranno Ivan Scaglione, Isa Scrudato, Maria Tuzzolino e Alessandro Sciacchitano. Gli scrutatori supplenti sono Aurora Liberto, Lorenzo Maglienti, Carmen Virone e Ignazio Di Gerlando.