Sono stati individuati i cinque minorenni ritenuti responsabili della violenta aggressione ad una ragazzina di colore avvenuta sabato scorso ad Avola, nel Siracusa. Le indagini, condotte dalla polizia di Avola e coordinate dalla procura dei minori di Catania, e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno portato all’identificazione dei cinque responsabili, quattro ragazzine e un ragazzino, di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Alla brutale aggressione avrebbe assistito anche altri giovani che si sarebbero limitati a filmare la scena col telefonino per poi diffonderla su varie piattaforme social. A soccorrere la ragazzina, ormai a terra e colpita anche con calci alla testa, è stata solo una ragazza. Ancora da capire il movente. I minorenni maggiori di 14 anni sono indiziati per lesioni personali ma, al momento, non si esclude anche l’aggravante razziale.