La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la condanna nei confronti di un trentacinquenne di Sciacca per furto. All’uomo erano stati inflitti quattro anni e otto mesi, pena adesso divenuta di tre anni e sei mesi.

L’imputato era finito a processo per aver rubato nell’estate 2015 computer e autoparlanti dalla scuola Sant’Agostino e da un circolo didattico. Confermata, invece, la condanna a tre anni e quattro mesi per Salvatore Abruzzo, cinquantenne, accusato di ricettazione. Assolta, invece, la sorella di quest’ultimo – Serafina Abruzzo – che in primo grado era stata condannata ad un anno e quattro mesi con pena sospesa.